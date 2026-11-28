На конференции AI Journey Сбер и музей-заповедник «Петергоф» заключили соглашение о совместных проектах в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации, а также об обучении сотрудников работе с ИИ-технологиями.

Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и генеральный директор музея Роман Ковриков. Стороны планируют внедрять технологии искусственного интеллекта в свою работу и готовить для этого специалистов. Подготовкой сотрудников «Петергофа» займутся эксперты Сбербанка.

«Сбер уже не первый год сотрудничает с „Петергофом“ и другими знаковыми музеями страны. Искусственный интеллект помогает сохранять наследие России и рассказывать историю с помощью современных технологий. Мы хотим дать новые возможности, новые впечатления и эмоции каждому посетителю и сотруднику легендарного музея-заповедника. Технологии искусственного интеллекта помогут сделать визит в „Петергоф“ ещё более насыщенным, а работу сотрудников — удобнее и эффективнее», — прокомментировал Андрей Белевцев.

«Музей — живой организм, и ему необходимо меняться и развиваться так же, как и людям. Мы в „Петергофе“ внедряем искусственный интеллект вдумчиво — там, где он помогает лучше узнать посетителя и предложить ему то, за чем он будет возвращаться. Для нас особенно ценно, что подготовку нашей команды ведут эксперты самого Сбера: мы не просто берем технологию, а учимся думать вместе. Когда музей и технологическая компания работают совместно — это двигает вперед всю музейную сферу», — добавил Роман Ковриков.

Справка AI Journey — это ежегодная международная конференция, объединяющая ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта, которая проводится при поддержке Альянса в сфере ИИ. Она посвящена современным ИИ-разработкам, их влиянию на науку, экономику, общественную жизнь, а также продвижению инноваций среди молодёжи. В прошлом году на мероприятии выступило более 300 спикеров из разных стран, включая Россию, Индию, Китай и США.

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