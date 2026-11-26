Спортсменка и блогер Василина Блэк завершила пеший ультрамарафон из Москвы в Петербург. Последним испытанием стал подъем на 86-й этаж Лахта Центра. Там Василина развернула флаг «Россия — спортивная страна».

В путь спортсменка отправилась 3 ноября. В Москве она поднялась на башню «Федерация Восток», а затем пешком прошла весь путь до Петербурга. На это у нее ушло 22 дня.

Добравшись до Северной столицы, Василина решила не останавливаться на достигнутом и поднялась по 2240 ступеням на смотровую площадку Лахта Центра.

Спортсменка призналась, что, увидев небоскреб, не смогла скрыть эмоций.

«Когда я уже подходила к Лахта Центру, у меня, к сожалению, не было времени остановиться, прочувствовать момент, потому что шла по графику, учитывалось время. Но когда я Лахту увидела, первая мысль была: какая же ты красивая! Сколько я к тебе шла! Как, знаете, к звезде такой далекой-далекой, и вот я до нее дошла — просто не верится!» — рассказала Василина.