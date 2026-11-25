Во Всеволожском районе Ленинградской области фотоловушка смогла заснять стадо взрослых самок с кабанятами, к которым как раз присоединился крупный самец, секач. Об этом сообщает Telegram-канал «Каждой твари по паре».

Как отмечает биолог Павел Глазков, женихи появляются в стаде только в брачный период.

«Значит, в нашем регионе у кабанов начались свадьбы», — отметил специалист.

Павел Глазков добавил, что кабанам свойственна уникальная социальная организация. Семья находится в её основе. Семья состоит из самки и её разновозрастных детей. И когда объединяются несколько родственных семей, то создаётся семейная группа, оно же стадо.

Маленькие кабанята родились весной, им уже около полугода. Среди них самцов сейчас можно отличить по ирокезам на спине. Примерно через год они покинут стадо, в котором царит жёсткий матриархат. А самки-подростки останутся с мамами и ещё через год тоже станут невестами.

Самцы, они же секачи, ведут одиночный образ жизни. И лишь в брачный период, в ноябре-декабре, они присоединяются к стаду для продолжения рода. В это время стадо находится под двойным управлением — со стороны самки-лидера и секача.

В брачный период самцы становятся очень агрессивными. Сильный и мощный самец в одиночку может удерживать господство над стадом, а после после покрытия всех самок гарема начинает искать другие стада.

Добавим, всего в Ленобласти живут почти 1300 кабанов. Такие данные приводит Комитет по охране объектов животного мира Ленобласти.