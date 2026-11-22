В Ленобласти на станции Ладожское Озеро 22 ноября почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда. Об этом написал в соцсетях губернатор Александр Дрозденко.

Мероприятие прошло в день 85-летия открытия легендарной Дороги жизни. Станция Ладожское Озеро является важнейшим историческим узлом. В память о погибших участники мероприятия возложили венки и цветы.

Также к этой дате был приурочен Марш памяти. Его участниками стали ветераны, блокадники, юнармейцы и волонтёры, сообщает пресс-служба администрации города. Они возложили цветы к памятнику «Регулировщица» в Красногвардейском районе Петербурга на 1‑м километре Дороги жизни. Финальной точкой маршрута стал расположенный в посёлке Осиновец памятник «Героям Дороги жизни».

Напомним, трасса действовала 152 дня. И за это время в Ленинград удалось доставить тысячи тонн жизненно важных грузов. Также из осаждённого города эвакуировали более полумиллиона человек.