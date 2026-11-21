В Санкт-Петербурге утром 21 ноября возможен дождь с мокрым снегом. А днём будет без существенных осадков, сообщает Северо-Западный гидрометцентр.

Температура воздуха в течение суток ожидается +1...+3 градуса. 22 ноября местами будет небольшой мокрый и обычный снег. На дорогах, опять же местами, гололедица. А диапазон колебаний температуры воздуха составит от -1 до +1 градуса.

23 ноября ночью местами небольшой, а днём — умеренный снег. Ночью похолодает до -2 градусов. Правда, днём может потеплеть до +2. Гололедица на дорогах сохранится.