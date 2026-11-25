Московский районный суд удовлетворил иск киностудии «Союзмультфильм» к местной предпринимательнице, которая продавала кондитерские изделия с изображениями персонажей известных мультфильмов без соответствующего разрешения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Поводом для разбирательства стало то, что на сайте ответчицы предлагались сладости с образами Карлсона, а также Волка и Собаки из мультфильма «Жил-был пёс». Правами на этих персонажей владеет АО «Киностудия «Союзмультфильм», а исключительную лицензию на их использование имеет одноимённое ООО. При этом никаких договоров с владелицей сайта не заключалось, и разрешений на использование образов она не получала.
В ходе разбирательства предпринимательница не стала оспаривать факт продажи сладостей с персонажами. По решению суда с нее взыскали компенсацию в пользу АО «Киностудия «Союзмультфильм» 10 тысяч рублей компенсации и 4 тысячи рублей расходов по госпошлине. Кроме того, в пользу ООО «Союзмультфильм» суд присудил ещё 14 тысяч рублей компенсации и 5 тысяч рублей за расходы на фиксацию нарушения. Таким образом, общая сумма, которую должна выплатить предпринимательница, с учётом всех издержек составляет 33 тысячи рублей.