В Санкт-Петербурге выпускников социальных учреждений теперь не будут возвращать в квартиры, где живут люди с зависимостями. Соответствующий законопроект приняло во втором чтении городское Заксобрание.

Как сообщает пресс-служба парламента, речь в документе идёт о дополнительных мерах безопасности для сирот, которые начинают самостоятельную жизнь. Закон запрещает возвращать их в ранее принадлежавшее им жилье, в котором обитают лица, страдающие токсикоманией, алкоголизмом либо наркоманией.

Если в квартире живёт вышеуказанное лицо, то выпускнику сиротского учреждения обязаны предоставить квартиру либо комнату из специализированного жилищного фонда города.