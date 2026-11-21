Наталья Зикратова, известная в Сети под прозвищем «Морская пехота», скончалась в ноябре прошлого года в возрасте 72 лет.
Как пишет 78.ru, в последнее время женщина неоднократно попадала в петербургские реабилитационные центры из-за алкогольной зависимости. В 2024 году на фоне нервного срыва её госпитализировали в психиатрическую больницу, где она провела последние месяцы жизни.
Известность в соцсетях Зикратовой принесло завирусившееся видео из петербургского автобуса. Пенсионерка в берете и военной куртке, назвавшись «морской пехотой», стала командовать водителем и требовать, чтобы он немедленно трогался. Её фразы «Я сказала — стартуем!», «Посиди, дружок» и «Вдох-выдох! Упал, отжался!» быстро превратились в мемы.