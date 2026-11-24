В Санкт-Петербурге появился необычный литературный проект «Книжная аптека». Вместо традиционного поиска произведений по жанрам и авторам читателям предлагают выбирать книги в зависимости от настроения и эмоционального состояния.

Проект стартовал 10 ноября по инициативе петербургского Дома книги и загородного курорта «Дом у моря». Чтобы получить индивидуальную литературную рекомендацию, необходимо ответить на семь вопросов о своём настроении и самочувствии. По результатам тестирования участнику предложат один из 14 «книжных рецептов».

Идея проекта связана в том числе с сезонными изменениями настроения. Осенью, когда световой день становится короче, чтение может стать одним из способов отвлечься от повседневных забот, получить новые впечатления или найти вдохновение.

«Книжная аптека» рассчитана как на любителей литературы, так и на тех, кому сложно определиться с выбором следующей книги.

Пройти бесплатное онлайн-тестирование можно до 15 декабря. Кроме того, в рамках проекта организованы тематические книжные стенды с литературными рекомендациями.