В Петербурге подошел к концу второй этап очистки дна Черной речки. Специалисты ГБУ «Экострой» по заказу Комитета по природопользованию привели в порядок более 1,1 км русла — на отрезке от Сердобольской улицы до Коломяжского путепровода, пишет «Петербургский дневник».

Как отметил вице-губернатор города Алексей Корабельников, столь масштабные работы на этом участке не проводились последние 20 лет.

Перед началом очистки водолазы проверили дно на наличие взрывоопасных предметов. После этого с помощью судов и береговой техники со дна подняли крупный затопленный мусор. Основную часть работ выполнили с использованием специального оборудования (земснарядов, размывочного комплекса, катеров, буксиров и шаланд). Чтобы не допустить вторичного загрязнения, акваторию оградили боновыми заграждениями.