В Санкт-Петербурге городская Контрольно-счётная палата выборочно проверяет расходование бюджетных средств, направленных ранее на ликвидацию несанкционированных свалок. Об этом пишут СМИ.

Контракты касаются Московского, Красносельского, Невского, Колпинского, Красногвардейского и Пушкинского районов. В ходе проверки специалисты намерены изучить 2024–2025 годы и уже прошедший период 2026 года, пишет Piter.tv.

Пушкинскому району инспекторы уделят особое внимание. Ранее вместе с Главным следственным управлением СК РФ по Петербургу КСП уже провела там контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.

В ходе предыдущих проверок в городе были зафиксированы значительные расходы бюджета на ликвидацию свалок. В связи с этим специалисты решили подробнее изучить договоры с подрядчиками.