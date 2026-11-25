Этой осенью Сбер проводит «Улыбатл» — соревнование между городами, в котором учитываются покупки, оплаченные улыбкой. Участники могут получить различные призы, а в городе-победителе пройдёт концерт Вани Дмитриенко.

Санкт-Петербург вошел в «Бриллиантовую лигу городов» и борется за концерт любимого исполнителя. Как помочь? Всё просто: оплачивайте покупки улыбкой от 100 рублей. Чем чаще — тем выше шанс, что Ваня Дмитриенко приедет именно в Северную столицу.

Что еще можно выиграть в «Улыбатле»?

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iPhone 17 Pro Max;

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Переходите по ссылке и регистрируйтесь в «Улыбатле»! Там же можно ознакомиться со всеми правилами акции. Конец регистрации и участия — 29 ноября.

Чтобы начать пользоваться сервисом «Оплата улыбкой», достаточно в мобильном приложении СберБанк Онлайн выбрать банковскую карту, создать код улыбки и перейти в приложение «Госуслуги» для регистрации биометрии.

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