В середине текущей недели в Санкт-Петербург уже придёт настоящая зима. Об этом написал в Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, атмосферное давление интенсивно растёт, а температура воздуха далее будет плавно понижаться и с вечера 24 ноября устойчиво перейдёт в сторону минуса. Снег с середины недели не будет таять.

Атмосферное давление к середине недели подрастёт до 765 миллиметров ртутного столба, а к выходным — 778. Температура воздуха будет от -1 до -6 градусов.

Как пишет «Петербургский дневник», в Петербурге уже образовался снежный покров высотой в один-три сантиметра. В Сосново на территории Ленобласти высота достигла уже 13 сантиметров. А на востоке 47-го региона снега в Винницах 20 сантиметров, в Вознесенье — 14, а в Лодейном поле — 12.