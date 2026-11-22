Футбольный клуб «Зенит» из Петербурга проиграл команде «Рубин» из Казани. Игра прошла на выезде.

Как пишет «Петербургский дневник», хозяева открыли счёт. На 27-й минуте мяч в ворота «Зенита» успешно отправил Ульви Бабаев. А на 30-й его успех повторил Игор Вуячич.

«Зенит» сумел отыграться — Луис Энрике забил гол на 50-й минуте. Но это был единственный за всю игру крупный успех петербургской команды. На 67-й минуте гол забил рубиновец Велдин Ходжа. И счёт стал 1:3.

Казанская команда вошла во вкус и забила «Зениту» четвёртый гол. Но его не засчитали — судьи зафиксировали положение «вне игры».

Несмотря на поражение, в турнирной таблице «Зенит» остаётся на первом месте с 31 очками. Следующий матч в рамках чемпионата намечен в Москве 28 ноября против ЦСКА. А 24 ноября зенитовцы будут играть у себя дома с «Крыльями Советов» в шестом туре группового этапа Пути Премьер-лиги Кубка России.