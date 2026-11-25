Футбольный клуб «Зенит» из Петербурга обыграл команду «Крылья Советов» из Самары. Матч в рамках группового этапа «Пути Премьер-лиги» прошёл 24 ноября на «Газпром Арене».

Как пишет «Петербургский дневник», первый и единственный гол был забит уже в первом тайме. Его обеспечил Вендел крученым ударом, а ассистировали ему Роман Вега и Джон Джон.

Второй тайм гости начали активнее. На 88-й минуте Денис Макаров забил гол «Зениту». Но судьи обратили внимание на то, что один из футболистов помог рукой, и отменила гол.

Следующий матч «Зенит» сыграет в чемпионате России в Москве. Его соперником станет ЦСКА.