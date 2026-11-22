Хоккейный клуб СКА из Петербурга одержал победу над командой «Сочи». Игра состоялась 21 ноября на выезде в рамках регулярного чемпионата Континентальной лиги сезона-2026/2027.

Уже на третьей минуте счёт открыл нападающий СКА Василий Атанасов. На 25-й минуте преимущество петербуржцев удвоилось благодаря форварду Николаю Голдобину. Третью шайбу отправил на 33-й минуте защитник Сергей Сапего.

Как пишет «Вечёрка», через три минуты Голдобин обеспечил второй свой гол за игру. А точку в игре поставил форвард Василий Глотов.

При этом от хозяев дважды отличился нападающий «Сочи» Егор Петухов. Его шайбы влетели в ворота СКА на 39-й и 49-й минутах.

В данный момент СКА находится в турнирной таблице Западной конференции на восьмой позиции с 30 очками после 28 матчей. А у «Сочи» — десятое место с 17 очками после 29 встреч.