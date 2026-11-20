В Петербурге на следующей неделе на маршрут № 29 выйдет тематический трамвай, оформленный совместно «Горэлектротрансом» и Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом. Проект приурочили сразу к трём праздникам, отмечаемым 20 ноября, — Дню работника транспорта, Всемирному дню педиатра и Всемирному дню ребёнка.

Как сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс», на бортах вагона разместили коллажи из современных и архивных фотографий, посвящённых детству, работе медицинских студенческих отрядов и истории детского оздоровительного лагеря «Зарница». Цветовое оформление трамвая выполнено в фирменных цветах лагеря.

Особое место в проекте занимает историческая память. Детский лагерь «Зарница», которому в этом году исполнилось 72 года, был построен в послевоенные годы. Одной из его задач стало оздоровление детей, переживших голод и холод военного времени.

В годы блокады Ленинграда спасали жизни юных пациентов и врачи Педиатрического университета. На территории учебного заведения в бомбоубежище медики укрывали детей и продолжали оказывать им необходимую помощь.

Сегодня сотрудничество транспортников и медиков получило новое развитие. В 2026 году «Горэлектротранс» и Педиатрический университет заключили соглашение о сотрудничестве. Минувшим летом студенты медицинского студенческого отряда «Пенициллин» проходили практику в лагере «Зарница».

Кроме того, впервые в истории лагеря наряду с транспортным, инженерным и медиаотрядом начал работать профильный отряд первой медицинской помощи. Его появление расширило возможности профессиональной ориентации детей.

Объединяющим элементом оформления тематического трамвая стал девиз «Горэлектротранса» — «Сохраняя историю, движемся в будущее».