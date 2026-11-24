В Санкт-Петербурге завершился навигационный сезон 2026 года, за который водным транспортом воспользовались 5,2 млн пассажиров. За 217 дней городские причалы обслужили более 39 тыс. подходов судов, а Речной вокзал принял свыше 170 тыс. туристов. Об итогах навигации сообщили в городском комитете по транспорту.

Сезон продолжался с 15 апреля по 17 ноября. Его результаты представили на пресс-конференции первый заместитель председателя комитета по транспорту Алексей Гончаров, директор СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Геннадий Дедков, а также представители Ространснадзора, МЧС России и Поисково-спасательной службы Петербурга.

По данным комтранса, пассажиропоток на водном транспорте сохранился на уровне 2025 года. При этом 25 городских причалов обслужили 39,2 тыс. подходов судов. Всего в Петербурге в период навигации функционировали 144 водных объекта.

Отдельно подвели итоги круизного сообщения. За сезон Речной вокзал принял 426 судозаходов и обслужил 173 тыс. пассажиров. Через него прошли все круизные суда, прибывшие в Северную столицу.

Особое внимание в течение навигации уделяли безопасности на воде. Патрульная служба Агентства внешнего транспорта выявила и пресекла 1055 административных правонарушений, а также провела 863 профилактические беседы.

Кроме того, с момента введения ограничений на движение маломерных судов в центральной акватории Петербурга с 23:00 до 05:00 было зафиксировано 198 нарушений.

В комитете по транспорту пояснили, что рост числа выявленных нарушений по сравнению с прошлым годом связан с усилением контроля, более тщательным мониторингом акватории и профилактической работой.

При этом за весь сезон не произошло ни одного транспортного происшествия с судами во время разводки мостов или непосредственно перед ней. Под контролем патрульной службы также прошли 30 городских мероприятий на воде, включая «Алые паруса», «Бессмертный флот» и соревнования по гребным видам спорта. Все они обошлись без происшествий.

Продолжилось и развитие причальной инфраструктуры. В Петербурге открыли новый городской причал «Дворцовая площадь», отремонтировали спуски «Университет путей сообщения» на Фонтанке и «Конюшенное ведомство» на Мойке, а также организовали причальный комплекс на Арсенальной набережной.

Кроме того, на причалах «Адмиралтейство» и «Петропавловская крепость» протестировали турникетные системы доступа.

В 2027 году городские власти намерены продолжить развитие причала на Арсенальной набережной и открыть новую остановку водного транспорта на Летней пристани в Кронштадте.

«Мы последовательно работаем над тем, чтобы водный транспорт становился полноценной частью городской транспортной системы и расширял возможности передвижения для жителей и гостей города», — подчеркнул Алексей Гончаров.

Несмотря на официальное завершение навигации, водный транспорт в Петербурге продолжит работу и зимой. Причал «Петропавловская крепость» перевели на круглогодичный режим эксплуатации. Для перевозки пассажиров в холодное время года планируется использовать суда ледового класса и на воздушной подушке.