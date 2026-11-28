«Водоканал Санкт-Петербурга» завершил подготовку оборудования фонтанов к зиме. Как заявили в пресс-службе предприятия, все водные сооружения Северной столицы, которые радовали горожан в 2026 году, теперь надёжно защищены от морозов.

К работам специалисты приступили ещё в октябре — сразу после окончания фонтанного сезона. Консервация необходима, чтобы обеспечить сохранность оборудования фонтанов в период низких температур.

Консервация проходит в несколько этапов. Сначала чаши и трубопроводы полностью освобождают от воды и продувают, чтобы лед не повредил конструкции. Затем тщательно моют декоративные элементы — чтобы удалить загрязнения. После этого все насосы, форсунки и световое оборудование аккуратно снимают и увозят в тёплые мастерские, а также проверяют и настраивают отопление и вентиляцию в подземных камерах, чтобы электроника перезимовала в безопасных условиях. Наиболее уязвимые части фонтанов, которые остаются на месте, надёжно укрывают специальными материалами.

В течение зимних месяцев специалисты также не будут сидеть сложа руки. Их задача — подготовить фонтаны к новому сезону — проверять оборудование и менять вышедшие из строя детали. Чтобы весной, как отметили в Водоканале, «водные жемчужины» вновь предстали перед горожанами и гостями Санкт-Петербурга во всей своей красе.

«Желаем всем тёплой и уютной зимы! Встретимся у фонтанов весной!» — заключили в пресс-службе предприятия.