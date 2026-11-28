В Шушарах появится новый торгово-развлекательный центр. Облик небольшой одноэтажной постройки уже согласовали в комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Как рассказали в КГА, здание построят на Полоцкой улице, участок 3 (у дома 19, строение 1). В составе торгового комплекса планируются торговые площади, помещения для культурно-досуговой деятельности и кафе.

«Внешний вид и цветовая гамма здания согласованы с колористическим решением окружающей застройки. Каркас здания — монолитный, ограждающие конструкции — из газобетона с отделкой вентилируемым фасадом из керамогранита, цоколь — из натурального гранита, — добавили в пресс-службе комитета.

Также вокруг ТРК благоустроят территорию — озеленят газоны, заасфальтируют проезды, дорожки и создадут площадки с твёрдыми покрытиями. Также здесь будут открытая автостоянка, велопарковка, погрузо‑разгрузочная и поворотно‑разворотная площадки.

Ранее в Петербурге согласовали внешний вид православного комплекса «Умиление», который планируют построить на Гжатской улице, участок 11 (Калининский р-н города). В него войдут храм, дом причта и три приходских дома. Строительство хотят провести в четыре этапа.