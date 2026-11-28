Московский театр «У Никитских ворот» под руководством народного артиста России Марка Розовского приедет в Петербург. Зрители увидят две разные истории — философскую драму «Амадей» по пьесе Питера Шеффера и авторскую постановку «Я — Майя», посвящённую Майе Плисецкой.

22 декабря на сцене ТЮЗа им. А.А. Брянцева покажут спектакль «Амадей», режиссёром которого стал худрук Театра у Никитских ворот Марк Розовский. Эта работа посвящена памяти Олега Табакова: актёр свыше 30 лет блистательно играл Сальери. В центре истории — придворный композитор Антонио Сальери: успешный, набожный, обласканный двором. Его размеренная жизнь рушится в тот момент, когда в Вену врывается непочтительный, дерзкий и ослепительно талантливый Вольфганг Амадей Моцарт. Сальери понимает — так, как пишет этот мальчишка, ему не написать никогда. И там, где могло бы родиться восхищение, рождается интрига, способная уничтожить соперника. Одним из главных героев пьесы является музыка Моцарта, которая станет весомым аргументом в споре посредственности и гениальности.

Сцена из спектакля «Амадей». Фото: Пресс-служба театра «У Никитских ворот».

Спектакль «Я — Майя» — это режиссёрский дебют ведущего актера театра Игоря Скрипко, а пьесу написал сам Марк Розовский. Спектакль зрителям представят 23 декабря. История рассказывает о закулисье, где высокое искусство соседствует с завистью и интригами. Это драма с подзаголовком «страсти по балету»: актёры драматической труппы готовились у балетного станка, поэтому на сцене есть настоящий танец.

Сцена из спектакля «Я — Майя». Фото: Пресс-служба театра «У Никитских ворот».

За кулисами здесь подкладывают в пуанты гвозди, на премьеру идут по чужим ногам, а талант сначала ломают и только потом признают. Прима «Золотого балета» Рита получает тяжёлую травму, и именно судьба Майи Плисецкой, запечатлённая в автобиографической книге великой балерины, помогает героине вернуться на сцену.

«Главная мысль спектакля в том, что талант и искусство сильнее зависти, злости и посредственности», — объяснил Игорь Скрипко.

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