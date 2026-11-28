4, 5 и 6 декабря Театр балета имени Леонида Якобсона представит балет «Щелкунчик» в хореографической редакции народного артиста России Николая Цискаридзе. Его покажут на основной сцене БДТ.

«Щелкунчик» — самая желанная и самая «зимняя» сказка, и обращались к ней все крупнейшие хореографы. Среди бессчётного количества хореографических версий двумя недосягаемыми вершинами остаются две — «ленинградская» и «московская». В 1934 году в Ленинграде «Щелкунчика» на сцене Кировского театра (ныне — Мариинский театр с 1935 по 1992 годы) поставил Василий Вайнонен. В Москве в 1966 году впервые был показан «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича — и он до сих пор украшает репертуар Большого театра.

Николай Цискаридзе танцевал в московском спектакле, но свою постановку для театра балета имени Леонида Якобсона сделал на основе ленинградской версии.

Николай Цискаридзе на репетиции «Щелкунчика». Фото: Предоставлено организаторами.

«Увидев этот спектакль, дети раз и навсегда полюбят балет», — отметил легендарный артист, который исполнил главную партию в «Щелкунчике» в Большом театре 101 раз. Верный традициям русского балета, он бережно очистил хореографический текст от следов времени и представил любимую сказку в роскошном оформлении.

Фото: Предоставлено организаторами.

«А какие чудесные детали украшают действие! — отмечают организаторы. — Например, нельзя не оценить Мышь, упитанную и весьма импозантную, которая появляется с гигантским кренделем в лапах. Будьте уверены, этот крендель она никому и ни за что не уступит! А как же трогательны игрушки, которые в сражении с Мышиным королем, преодолевая страх, спешат на помощь Щелкунчику и пополняют его войско! Если кто-то из родителей (из тех, кого в детстве в театр водили не часто) считает, что балет — „это для девчонок“, а мальчикам на балетном спектакле неинтересно, будьте уверены, они заблуждаются. „Щелкунчик“ не только про „розовые мечты“, но и о сражении за свободу и победе над тёмными силами».