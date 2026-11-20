В Санкт-Петербурге 27 ноября состоится большой сольный концерт ярославской группы ХОХМА. На сцене клуба «Космонавт» музыканты представят свой первый полноформатный альбом «ШУМ», а также исполнят уже известные поклонникам композиции.

ХОХМА — коллектив из Ярославля, участники которого определяют свой музыкальный жанр как абсурдкор. В своих песнях музыканты сочетают иронию, социальные наблюдения и экспериментальное звучание, обращаясь к повседневным событиям и явлениям современной жизни.

За время существования группа выступила на фестивалях Motherland, Stereoleto и «Дикая Мята», а также стала обладателем музыкальной премии Cup of Madness. Среди известных композиций коллектива — «Что вообще делает диджей?», «До/после» и «Играем с тем что есть».

До настоящего времени музыканты выпускали преимущественно мини-альбомы. «ШУМ» станет их первой полноформатной студийной работой, сохранившей характерную для коллектива сатирическую направленность.

На петербургском концерте прозвучат как песни из нового альбома, так и композиции предыдущих лет.

Возрастное ограничение — 16+