В Санкт-Петербурге 28 ноября состоится большой концерт рок-группы «Пикник». Коллектив во главе с Эдмундом Шклярским представит в Ледовом дворце новую программу «Вечное движение».

Группа «Пикник», история которой началась в 1978 году, занимает особое место в отечественной рок-музыке. За почти полвека творческой деятельности музыканты сформировали собственный стиль, сочетающий рок, элементы театрального искусства и мистические образы.

Отличительной чертой выступлений коллектива стала необычная сценография. Музыканты используют оригинальные декорации, световые эффекты, карнавальные маски и куклы, превращая концерты в полноценные театрализованные представления.

Название новой программы «Вечное движение» символично перекликается с многолетней историей группы, которая продолжает экспериментировать со звучанием и сценическими образами. Подробности предстоящего шоу и список композиций организаторы пока не раскрывают.

Концерт состоится 28 ноября в Ледовом дворце. Начало в 19:00.

Возрастное ограничение — 12+