В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 47-ю неделю 2026 года зарегистрировано более 31,8 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Такие данные приводит Роспотребнадзор.

По информации ведомства, в Санкт-Петербурге заболели более 19,9 тысячи человек, в Ленинградской области — свыше 11,9 тысячи. Согласно результатам лабораторного мониторинга, в настоящее время преобладают вирусы негриппозной этиологии. Среди них — риновирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы.

Параллельно в регионах продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 47-ю неделю вакцинацию прошли: в Санкт-Петербурге — 2 029 644 человека, в том числе 530 154 ребёнка. Это 36,3% населения города.

«В Ленинградской области — 622 177 человек, включая 183 987 детей. Привито 31,5% населения региона», - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Петербурге врач незаконно освободил пациента от вакцинации.