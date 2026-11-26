Врачи Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ впервые в России установили индивидуальные имплантаты сразу в обе бедренные кости пациента. Операция должна помочь мужчине после тяжелой травмы вернуться к активной жизни.

Евгений потерял обе ноги, но обычные протезы ему не подошли из-за особенностей формы и длины культей. Тогда врачи предложили остеоинтеграционное протезирование: металлические конструкции закрепляют непосредственно в костях, а к ним впоследствии присоединяют внешние протезы. Такой способ позволяет обойтись без специальных гильз, которые надеваются на культю.

Имплантаты изготовили индивидуально с учетом особенностей строения костей пациента. Во время операции врачи контролировали их положение с помощью компьютерной томографии. Для лучшего соединения с костной тканью конструкции покрыли специальным составом.

«Впервые в отечественной практике мы установили индивидуальные имплантаты одновременно в обе бедренные кости. Но окончательный результат будет зависеть от того, насколько успешно конструкции интегрируются с костной тканью и как пройдет дальнейшая реабилитация», — рассказал главный врач клиники Александр Губин.

Операция прошла успешно. Сейчас Евгений находится под наблюдением врачей. От того, как имплантаты приживутся, будет зависеть дальнейшее протезирование.