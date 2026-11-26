Полиция Петербурга и Ленобласти не подтверждает информацию о якобы жестоком обращении с кошками в квартире одного из домов на Тихорецком проспекте. Об этом сообщает ведомство.

Стражи порядка установили, что после пожара хозяйка жилища была госпитализирована. Основанием послужило её нестабильное эмоциональное состояние.

Признаков жестокого обращения с животными полицейские не нашли. Таким образом, сведения, опубликованные в интернете материалы об этом оказались результатом распространившихся слухов, не соответствующих действительности, добавили в полиции.

Ранее интернет-ресурсы писали о том, что в квартире якобы нашли останки кошек. Также сообщалось, что над животными там издевались.