В Московском районе Петербурга на улице Бассейной, 38, литера Б вечером 26 ноября возник крупный пожар. Об этом сообщают городские экстренные службы.

На втором этаже огонь охватил 240 квадратных метров, также горит кровля. Из здания до приезда пожарных эвакуировались 16 человек. Пожару присвоен номер 1БИС.

Сведений о пострадавших пока нет. В МЧС сообщают, что от этого ведомства в тушении огня задействованы 42 человека и 10 единиц техники. Заняты ли в борьбе с огнём пожарные, не относящиеся к МЧС, и сколько их, в ведомстве не уточняют.