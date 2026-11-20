В аэропорту «Пулково» на борту самолёта Петербург — Тюмень у одного из пассажиров воспламенилась электронная сигарета. Об этом пишут СМИ.

«Петербургский дневник» со ссылкой на Telegram-канал «База» сообщает, что это произошло прямо перед взлётом. Возгорание оперативно потушили. А затем Boeing вернули на стоянку. И там опасный предмет изъяли у пассажира.

В результате происшествия вылет пришлось задержать на 15 минут. Но после окончания всех необходимых процедур самолёт отправился в Тюмень. Официальных комментариев ответственных служб пока нет.