Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина и женщина пострадали в результате пожара. Об этом сообщают городские экстренные службы.

23 ноября в 5.30 огнеборцам поступило сообщение о возгорании в четырёхкомнатной квартире в доме № 86 корпус №1 на Бухарестской улице. Из 80 квадратных метров 40 оказались охвачены огнём.

Из опасной зоны были эвакуированы 20 человек. В 6.05 пожар удалось ликвидировать.

В результате возгорания пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали. Устанавливаются причины и обстоятельства пожара.