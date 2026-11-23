В Санкт-Петербурге силовики пресекли деятельность группы лиц по незаконному использованию сим-боксов. Об этом сообщает СКР.

По данным следствия, они выполняли указания зарубежных кураторов. В ноябре получили от них сим-боксы и сим-карты и осуществляли в Петербурге их техническую установку и администрирование. Это оборудование использовалось для пропуска телефонного трафика и для совершения мошеннических действий против граждан России.

Следователи считают, что в состав группировки входили семь человек, в том числе одна иностранка. Сестрорецкий райсуд уже отправил под стражу двоих мужчин и девушку 2009 года рождения. Ещё один мужчина будет находиться под домашним арестом. Срок меры пресечения всем четверым определён до 8 января.