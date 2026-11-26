В Санкт-Петербурге силовики задержали адвоката и его доверенное лицо за покушение на мошенничество. Об этом сообщает СКР.

По данным следствия, в 2022-2025 годах они пытались завладеть 100% акций одного из торгово-развлекательных комплексов. Для этого они заключили притворный договор цессии, после чего подконтрольная им фирма получила весь объём прав и обязанностей кредитора по Кредитному договору.

Но довести до конца преступление они не смогли. Дело в том, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал этот договор недействительным. И решение уже вступило в силу.

Сейчас мужчины находятся в ИВС. Скоро суд изберёт им меру пресечения. Тем временем следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.