Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест ещё двоих фигурантов коррупционного дела полицейских. Об этом сообщает городская Объединённая пресс-служба судов.

Фирдовси Гасанов. отправлен под домашний арест. По данным следствия, он предложил ещё одному фигуранту, Гулиеву Ш., стать посредником во взяточничестве.

Также за дачу взятки отправлен под домашний арест Акрамат К. Следователи считают, что за не привлечение некого лица к административной ответственности он получил от него на банковскую карту 57 тысяч рублей, обналичил через банкомат и передал замначальника отдела полиции.

Напомним, по уголовному делу проходят трое полицейских. Один из них уже уволен со службы.