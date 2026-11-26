Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор Алексею Р., Никите С., Юлии К., Гузалии В., Владимиру Д., Анастасии К. и Владимиру Г. по уголовному делу о распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

По данным следствия, неустановленные лица создали преступное сообщество для изготовления синтетических наркотиков, покупки наркотических средств и психотропных веществ и сбыта всего этого товара через тайники-«закладки». Сообщество имело строгую структуру. В 2019-2024 годах подельники изготовили и сбыли десять наименований наркотических и психотропных средств, более шести килограммов. Деятельность группировки охватила более двадцати регионов России.

Деньги соучастники получали в биткоинах и затем легализовали их через теневые сервисы и неустановленные обменники.

Алексею Р. суд назначил 15 лет колонии строгого режима, Никите С. — 11 лет 6 месяцев, а Юлии К. — 12 лет 6 месяцев колонии общего режима. Гузалия В. получила 12 лет общего режима, Владимир Д. — 11 лет строгого, Анастасия К. — 7 лет 6 месяцев общего, а Владимир Г. — 6 лет строгого. Также они должны заплатить крупные штрафы.

Кроме того, суд постановил конфисковать у фигурантов полученные преступным путём 1 110 629 рублей 33 копеек.