В Петроградском районе Петербурга 23-летний курьер мошенников сломал сейф в квартире одного из домов на Петроградской набережной и похитил 16 млн рублей. Об этом сообщает МВД.

Он проник в квартиру на третьем этаже 15 ноября. Полиция выяснила, что двумя днями ранее дочь заявителя отдала ему ключи. Она действовала по указанию звонивших ей неизвестных, пишет Piter.tv.

Подозреваемого задержали на Загородном проспекте. Сейчас он находится в ИВС.

Отметим, кроме того, 21 ноября в Невском районе на территории Клочкового переулка подросток распилил сейф в квартире одного из бизнесменов на 15-м этаже и украл деньги и документы. Размер ущерба составил 3 418 281 рублей.

На месте происшествия злоумышленник оставил болгарку. И по оставленным на ней отпечаткам пальцев силовики установили его личность. 17-летнего юношу поймали на проспекте Обуховской Обороны.

Как и в предыдущем случае, за преступлением стояли неизвестные мошенники. По их указаниям сын хозяина квартиры передал несовершеннолетнему вору ключи от квартиры.