В Выборгском районе Петербурга беременная женщина получила удар ногой в живот в ходе дорожного конфликта на Выборгском шоссе. Об этом сообщает Росгвардия.
Инцидент произошёл вечером 19 ноября. Один автомобиль подрезал другой и затем оба встали на обочине, водители решили выяснить отношения.
Словесная перепалка переросла в драку. Спутница одного из автолюбителей, будучи беременной, попыталась разнять мужчин, но получила удар в живот ногой.
Ставшие очевидцами преступления граждане обратились в правоохранительные органы. Ближайший наряд Росгвардии доставил обоих участников конфликта в отдел полиции для разбирательства.
Женщина находится на шестом месяце беременности. Её госпитализировали. Ударил даму 35-летний мужчина. Сейчас с ним работают следователи.