В Выборгском районе Петербурга беременная женщина получила удар ногой в живот в ходе дорожного конфликта на Выборгском шоссе. Об этом сообщает Росгвардия.

Инцидент произошёл вечером 19 ноября. Один автомобиль подрезал другой и затем оба встали на обочине, водители решили выяснить отношения.

Словесная перепалка переросла в драку. Спутница одного из автолюбителей, будучи беременной, попыталась разнять мужчин, но получила удар в живот ногой.

Ставшие очевидцами преступления граждане обратились в правоохранительные органы. Ближайший наряд Росгвардии доставил обоих участников конфликта в отдел полиции для разбирательства.

Женщина находится на шестом месяце беременности. Её госпитализировали. Ударил даму 35-летний мужчина. Сейчас с ним работают следователи.