Московский райсуд Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине, устроившему стрельбу из травматического пистолета с балкона своей квартиры. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

По данным следствия, 31 марта он, будучи пьяным, произвёл пять выстрелов из оружия марки МР-79-9ТМ в направлении двора. А затем выстрелил в сторону двоих граждан, чудом не попав в них.

Следствие вменило мужчине хулиганство. Суд назначил ему два года колонии общего режима.

Кроме того, были удовлетворены гражданские иски пострадавших в целом на 100 тысяч рублей.