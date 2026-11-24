Управление СКР по Всеволожскому районе Ленобласти возбудило уголовное дело после гибели пожилой женщины в результате наезда на неё рейсового автобуса. Об этом сообщает ведомство.

Произошедшее 22 ноября возле станции метро «Девяткино» вызвало большой резонанс. В результате наезда дама оказалась под колёсами. Для её извлечения спасателям пришлось применить специальное гидравлическое оборудование. Также на помощь поспешили неравнодушные прохожие, они вручную приподняли тяжёлую машину.

Затем женщину пытались реанимировать медики. Но в районной больнице Токсово она скончалась., пишет ivbg.ru.

«По неофициальным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте и оказалась в так называемой слепой зоне водителя автобуса», — отмечают в СКР.

Так ли это было на самом деле, предстоит выяснить следователю. Проводится расследование.