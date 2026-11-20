Во Всеволожском районе Ленобласти в результате дорожной аварии пять человек получили травмы. Об этом сообщает МЧС.

Столкнулись Kia под управлением женщины 1989 года рождения и Lexus, которым управляла дама, родившаяся в 1994 году. Также травмы получили пассажирки 1970-го, 2016-го и 2018-го года рождения.

Столкновение было боковым. Всех пострадавших госпитализировали. На место выезжали сотрудники дежурной смены 101-й пожарной части. Они отключили аккумуляторную батарею. Полиция ведёт проверку по факту аварии.