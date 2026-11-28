Мать 5-летней девочки, умершей от истощения, заключили под стражу. 38-летнюю женщину подозревают в убийстве дочери. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

«Вологодский городской суд исследовал представленные материалы и данные о личности вологжанки и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 25 января 2027 года», — говорится в сообщении.

Отец ребёнка также арестован на два месяца, до 25 января. Заседания суда прошли в закрытом режиме.

Ранее spb.aif.ru писал, что в Вологде в многодетной семье умерла от истощения 5-летняя дочка, а её 7-летнего брата увезли в реанимацию (пока он в тяжёлом состоянии). Всего в семье было 12 детей, 11 из которых (в возрасте от 10 месяцев до 16 лет) жили вместе с родителями (отец работал водителем, мать сидела дома) в трёхкомнатной квартире.

Как выяснилось, семья ежемесячно получала порядка 200 тыс. рублей социальных пособий и состояла на профилактическом учёте. По словам министра труда и социальной защиты Вологодской области Александра Ершова, дети регулярно пропускали занятия в школе и детском саду, а также приёмы врачей. При этом отец отказывался от помощи в виде продуктовых наборов.

Теперь следователи разбираются не только в действиях родителей, но и в работе должностных лиц, отвечавших за благополучие детей. Возбуждено отдельное уголовное дело о халатности.