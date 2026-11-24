Калининский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении трех мужчин, которых обвиняют в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, с 1 августа по 1 сентября 2025 года мужчина, работая в пункте приема металлолома на улице Руставели, незаконно принимал отработанные люминесцентные лампы. Предположительно, он получил не менее 998 ламп, относящихся к отходам I класса опасности — чрезвычайно опасным для окружающей среды. При этом пункт приема не был включен в государственный реестр объектов размещения и обращения с экологически опасными отходами.

Следователи считают, что позже он договорился со знакомым о перевозке ламп, тот, в свою очередь, привлек другого знакомого для их разгрузки. По данным следствия, 1 сентября 2025 года мужчины привезли отходы на площадку для размещения твердых коммунальных отходов, где складировали не менее 563 отработанных люминесцентных ламп и 8,7 кг боя ламп.

В результате повреждения и складирования ламп произошло загрязнение окружающей среды парами ртути. Концентрация вещества в воздухе над контейнером превысила допустимую норму в 46,6 раза. Это создало угрозу причинения существенного вреда атмосферному воздуху и почве.

«Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 35 и ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)», - отметили в пресс-службе.

Ранее жителей Ленобласти предупредили о возможном загрязнении воздуха.