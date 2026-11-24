Следственный отдел по городу Кировску завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Кировского района, обвиняемого в незаконном лишении свободы и угрозе убийством. Об этом сообщает СУ СК.

По версии следствия, инцидент произошёл 31 июля 2026 года в квартире дома на улице Советской в посёлке Павлово. Между находившимся в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и его 43-летней знакомой возник конфликт. Педварительно, женщина попыталась уйти, обвиняемый заблокировал замки входных дверей и перегородил выход мебелью, после этого он не менее двух раз ударил потерпевшую руками по лицу и голове. Следствие полагает, затем мужчина несколько раз приставлял нож к её шее, угрожая убийством, а также замахивался на неё молотком.

Из-за агрессивного поведения мужчины и невозможности покинуть квартиру женщина опасалась за свою жизнь. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они освободили потерпевшую и задержали подозреваемого.

В ходе расследования были допрошены потерпевшая и свидетели, проведены осмотры места происшествия и ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и медико-криминалистическая. В качестве меры пресечения обвиняемому избрано заключение под стражу.

«Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - прокомментировали в пресс-службе.

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