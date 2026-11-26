Смольнинский районный суд отправил под стражу Шамиля Гулиева. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, он передавал деньги полицейским, чтобы те не проверяли бизнесменов и закрывали глаза на нарушения миграционных правил.

Следствие считает, что Гулиев договорился с несколькими предпринимателями помогать им решать вопросы с полицией за деньги.

В частности, речь шла о проверках магазинов, торгующих алкоголем и табаком. За вознаграждение полицейские, как полагает следствие, должны были не замечать нарушения, связанные с продажей продукции и миграционным законодательством, а также заранее предупреждать владельцев бизнеса о проверках.

По данным следствия, Гулиев получил от предпринимателей 65 тысяч рублей переводом на банковскую карту. Затем он передал эти деньги неизвестным сотрудникам полиции.

Есть и второй эпизод. Он связан с коммерческим помещением в жилом доме на улице Парашютной. Следствие утверждает, что Гулиев договорился с начальником отдела охраны общественного порядка УМВД по Приморскому району о том, что полицейские не будут привлекать к ответственности иностранных граждан, нарушивших правила пребывания в России.

За это Гулиев получил от предпринимателей 60 тысяч рублей и передал их полицейскому.

Мужчину задержали 24 ноября 2026 года. Ему предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве. В суде Гулиев просил не отправлять его в СИЗО, а избрать домашний арест или запрет определённых действий.