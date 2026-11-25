Во Фрунзенском районе в результате наезда электропоезда погибла 18-летняя студентка. Об этом сообщили в Северо-Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности на железной дороге.

«Предварительно установлено, что причиной произошедшего стало нарушение правил безопасности на железной дороге и нахождение на путях в наушниках», — уточнили в ведомстве.