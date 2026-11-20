За девять месяцев 2026 года резиденты особой экономической зоны «Санкт-Петербург» инвестировали в развитие производств свыше 21 млрд рублей. Объём налоговых отчислений в городской бюджет вырос в 3,7 раза и достиг 9,7 млрд рублей. Об итогах работы ОЭЗ сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Основной объём капиталовложений обеспечили предприятия фармацевтической отрасли, в частности компании «Биокад» и «Фармасинтез-Норд».

Запуск новых и расширение действующих производств позволили создать более 700 рабочих мест. Лидерами по привлечению сотрудников стали завод «Электроаппарат», «Фармасинтез-Норд» и компания «Точка плавления».

Сегодня особая экономическая зона Санкт-Петербурга занимает более 337 гектаров и объединяет четыре производственные площадки. Статус резидентов имеют 67 компаний, которые в общей сложности создали порядка 8,5 тысячи рабочих мест.

За всё время существования ОЭЗ объём привлечённых инвестиций превысил 185,4 млрд рублей, а налоговые поступления в региональный бюджет составили 41 млрд рублей.

Как отметил Кирилл Поляков, особая экономическая зона остаётся одним из ключевых инструментов развития наукоёмкой промышленности Северной столицы.

«Предприятия ОЭЗ формируют мощную основу для развития наукоёмкой промышленности Северной столицы, создавая серьёзный научно-технологический задел на будущее. Здесь ведутся разработки, создаются новые продукты и выстраиваются кооперационные цепочки», — подчеркнул вице-губернатор.