Ленобласть получит 77 млн 950,5 тыс. рублей от правительства России на меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Это следует из распоряжения от 27 ноября 2026 года №3547-р, согласно которому субвенции получат российских 35 регионов. Их общая сумма — порядка 5,8 млрд рублей.

Напомним, благодаря федеральным вливаниям, компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг в размере до 50% получат ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, инвалиды, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. Работа ведётся в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан». Россияне имеют право на субсидию на оплату ЖКХ и в том случае, если их расходы на коммунальные услуги превышают установленную в регионе норму от совокупного дохода семьи. В Петербурге субсидию на ЖКХ можно получить, если расходы превышают 14% дохода, что ниже федерального максимума (22%).

К слову, меры поддержки по оплате ЖКУ действуют и в Северной столице. Так, Смольный компенсировал многодетным семьям свыше 813 млн рублей на оплату жилья и коммунальных услуг в 2025 году. Помощь получили 47 тыс. семей, а с начала этого года компенсации начислены почти 43 тыс. семей.

Ранее стало известно, что в Петербурге в 2027 году ожидается индексация тарифов на проезд. Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников. По его словам, окончательные тарифные решения примут в декабре.