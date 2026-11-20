Руководство Эстонии с 1 декабря закроет автомобильные пункты пропуска через границу с РФ. Об этом информируют СМИ.

Издание ERR ссылается на слова Кристена Михала, возглавляющего местное правительство. Как пишет «Петербургский дневник», об этом он объявил на пресс-конференции.

Через шесть месяцев местные власти могут снова оценить ситуацию. И по итогам анализа примут решение о дальнейших действиях.

Напомним, ранее мэр Нарвы Яан Тоотс раскритиковал планы регионального руководства по закрытию погранпереходов.