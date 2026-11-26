Аэропорт Пулково стал обладателем звания «Бренд года» по итогам народного голосования юбилейной бизнес-премии «АиФ-City. Статус». Имена победителей объявили 26 ноября на торжественной церемонии награждения на площадке в историческом центре Северной столицы.

В номинации «Работодатель года» победу одержала компания «Ленремонт».

А настоящим рекордсменом за всю историю бизнес-премии стал Сбер. В этом году он вновь одержал победу в номинации «Финансовые услуги». Таким образом, компания становилась лауреатом во всех пяти сезонах проекта «АиФ-City. Статус».

Напомним, главная особенность бизнес-премии заключается в том, что победителей основных номинаций определяют не организаторы или экспертное жюри, а сами потребители — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В этом году бизнес-премия Издательского дома «Аргументы и факты» отмечает своё пятилетие.