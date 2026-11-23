В Ленинградской области продолжается масштабная модернизация Дороги жизни, которую планируют завершить к 100-летию региона в августе 2027 года. Работы затрагивают дорожное покрытие, освещение, пешеходную инфраструктуру и территории возле мемориалов. О ходе реализации проекта рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Глава 47-го региона напомнил, что 22 ноября 1941 года на лёд Ладожского озера вышла первая автоколонна с продовольствием для жителей блокадного Ленинграда. Так началось движение по военно-автомобильной дороге № 101, впоследствии получившей название Дорога жизни. В этом году со дня начала её работы исполнилось 85 лет.

По словам Александра Дрозденко, модернизация мемориально-ландшафтного комплекса предполагает не только сохранение исторических памятников, но и создание современной, безопасной инфраструктуры для посетителей.

Так, на 3-м километре Дороги жизни готовятся к строительству надземного пешеходного перехода, который обеспечит безопасный доступ к мемориалу «Цветок жизни». Сейчас специалисты ведут подготовку к устройству фундамента.

Ещё один надземный переход возводят на 7-м километре трассы. Его готовность достигла почти 65%. Строителям предстоит выполнить остекление, отделочные работы и установить лифтовое оборудование. Кабины лифтов оформят историческими изображениями и материалами, посвящёнными Дороге жизни.

На участке с 9-го по 11-й километр дорогу расширяют до четырёх полос. Одновременно здесь обустраивают освещение, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки.

На 12-м километре создают организованную парковку для посетителей мемориального комплекса. Именно здесь сохранился участок подлинной дороги военных лет, по которой проходили знаменитые грузовики-«полуторки». Сейчас рабочие прокладывают дождевую канализацию, устанавливают водопропускные трубы и обустраивают дорожное покрытие. Готовность объекта превышает 15%.

Изменения коснутся и всей протяжённости региональной трассы. Уже заменены 60 остановочных павильонов, десять из которых оборудованы интерактивными элементами.

Кроме того, запланировано обновление и стилизация около 22 километров линий освещения и 800 опор. Ещё 4,4 километра новых линий построят в деревнях Ваганово и Борисова Грива. Дорожное покрытие заменят на протяжении 21 километра.

Основной комплекс работ намерены завершить к августу 2027-го, когда Ленинградская область отметит столетие. По словам губернатора, дорожники идут с опережением графика.