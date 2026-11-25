Заместитель координатора Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Александр Устименко вместе с командой регионального отделения вышел на старт юбилейного забега Nord Race.



Участникам предстояло преодолеть сложную трассу с грязью, водой и физическими препятствиями. Забег потребовал выносливости, подготовки и умения работать на общий результат.



По мнению Александра Устименко, подобные испытания помогают проверить собственные силы и сплотить команду. Важно не только дойти до финиша самому, но и поддерживать тех, кто проходит дистанцию рядом.



Устименко поздравил участников с прохождением трассы и поблагодарил команду за готовность принять вызов.